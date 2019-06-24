В Екатеринбурге состоится новый суд из-за публикации фото памятника Татищеву и де Геннину

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-24T21:19:25+03:00

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В арбитражном суде Свердловской области рассмотрят новый иск «Ассоциации правообладателей по защите и управлению в сфере искусства» (УПРАВИС), связанный с использованием фотографий памятников Дмитрию Мамину-Сибиряку, а также основателям Екатеринбурга – Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. В этот раз ответчиком выступит предпринимательница Марина Чеботаева.

– Материалы дела изучены. План защиты составлен. Глаголом (и, соответственно, процессуальными действиями) будем жечь, – сообщил юрист Юрий Дедков в Facebook. – Слушание состоится 25 июня.

Согласно картотеке суда, с Чеботаевой планируют взыскать 40 тысяч рублей – за нарушение исключительного права пользования, 2 тысячи – за возмещение расходов на пошлину.

Ранее «УПРАВИС» выиграло суд с издательским домом «Фест хэнд», который использовал снимок памятника Татищеву и де Геннину в путеводителе. Инстанция пришла к выводу, что права на памятник принадлежат архитектору – Петру Чусовитину, который изготовил скульптуру в 1997 году по заказу мэрии Екатеринбурга, а в 2016 году передал полномочия по управлению правами на произведения Ассоциации.

– Суд не усматривает оснований квалифицировать договор между сторонами (Чусовитиным и администрацией Екатеринбурга – прим. ред.) как авторский, – указано в опубликованной результативной части судебного разбирательства. – Договор не содержит список конкретных прав, передаваемых по данному договору, срок и территорию, на которые передается право, размер вознаграждения и порядок определения вознаграждения за каждый способ использования памятника, порядок и сроки его выплаты. Тем самым, нет оснований для вывода о том, что от Чусовитина к городу перешло право на произведение.

Также арбитраж отклонил ходатайство ответчика на п. 2. Ст. 1276 ГК, которая допускает использование произведений искусства без согласия автора, если они находятся в месте открытого посещения.

– Общество «Грамота», ответчик и администрация города ссылались на то, что памятник можно считать составной частью произведения искусства «Исторический сквер». Суд находит эти доводы несостоятельными, – указано там же. – Спорное произведение было создано как самостоятельный объект.

В итоге с «Фест хенд» взыскали 11 тысяч рублей, в том числе – за расходы на пошлину. Иск можно считать прецедентным. В частности, Дедков прокомментировал ситуацию следующим образом: «Теперь, когда вы фотографируетесь на фоне какого-либо общедоступного памятника и вкладываете в сеть фотографию, вы нарушаете авторские права. Ведь коммерческий или некоммерческий характер использования в данном случае значения не имеет. Получается, что перед тем, как сфотографировать памятник, нужно заключить лицензионный договор «УПРАВИС».

ИСТОЧНИК KP.RU