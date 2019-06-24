«От 4 до 17 лет в колонии строгого режима»: в Екатеринбурге осудили членов ОПГ, нападавших на салоны сотовой связи

СЕГОДНЯ 19:55 2019-06-24T19:55:18+03:00

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор участникам преступной группировки, которые нападали на салоны сотовой связи и магазины. Осужденные забила деньги, телефоны и ноутбуки.

– Налеты группа совершала в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Во время них участники применяли оружие, – рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – Ущерб от противоправных действий составил около 4 миллионов рублей. Участников задержали сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД по региону, а производством по уголовному делу занималось Главное следственное управление полиции области. Материалы по делу составили 48 томов.

Налетчиков обвинили в кражах и разбоях, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещения. Задержали шесть человек. Кирилла Шестерина и Евгения Россошанского за совершение десяти эпизодов краж и разбоев приговорили к 13 и 13 годам лишения свободы. Айк Джулакян за девять разбойных нападений получил срок в 9 лет, а Акмалджон Милтиков за одно – четыре года лишения свободы. Все они будут отбывать наказания в колониях строго режима.

Кроме того, ранее осудили организатора и активного участника ОПГ – к 17 годам строгого режима и 15 годам особого режима соответственно. Также их ждет 2 года ограничения свободы после отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU