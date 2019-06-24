В ЦПКиО вновь загорелась конюшня

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-24T17:05:55+03:00

Пожарные уже ездили тушить бывшее помещение для лошадей в воскресенье

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В парке Маяковского вновь разгорелся пожар. По словам очевидцев, загорелась конюшня, которая еще вчера ночью полыхала огнем. На этот раз деревянное помещение вспыхнуло около пяти часов дня, уже через полчаса пожар был потушен.

- Горело одноэтажное деревянное строение, уже в 17:30 с огнем справились, - уточняют в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Очевидцы, которые находились в тот момент в парке, долго гадали, что же могло быть причиной пожара.

- Шашлык жарят, - выдвигают версию одни.

- Полимеры горят, - предполагают другие.

Знающие же уверяют, что то самое одноэтажное задние - не что иное, как заброшенная конюшня, где раньше держали лошадей. На момент пожара помещение было пустым, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU