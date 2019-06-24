Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Выпускница екатеринбургской элитной гимназии набрала максимальное количество баллов по ЕГЭ. По итогу четырех экзаменов Анастасия Пределина получила 400 баллов. Ученица гимназии №9 сдавала математику, русский язык и физику. По этим предметам девушка получила наивысшую оценку и стала рекордсменкой в Екатеринбурге. Сегодня, 24 июня, департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что одиннадцатиклассница заработала еще 100 баллов по информатике.
- Анализируя итоги Единого государственного экзамена, мы ежегодно отмечаем позитивную динамику. Например, увеличивается количество выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на высший балл. В этом году в регионе 19 стобалльников по химии, 11 по истории, семь по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и трое – по иностранному языку. Мы гордимся тем, что наши ребята демонстрируют такой ответственный и результативный подход к учебе и желаем каждому выпускнику успехов в достижении поставленных целей, — сказал министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.
«Комсомольская правда» связалась с мамой Анастасии. Юлия Борисовна говорит, что пока им рано радоваться.
- Давайте дождемся официальных результатов. В личном кабинете ЕГЭ результата пока нет, - сообщила мама выпускницы.
Однако, в департаменте информационной политики региона говорят, что это данные Рособрнадзора, а результаты ЕГЭ появятся в личном кабинете немного позже.
ИСТОЧНИК KP.RU