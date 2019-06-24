2019-06-24T17:02:29+03:00
Общество

Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд

Анастасия Пределина получила высшую оценку еще по одному предмету – информатике
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено мамой Анастасии ПределинойФото: предоставлено мамой Анастасии Пределиной
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Выпускница екатеринбургской элитной гимназии набрала максимальное количество баллов по ЕГЭ. По итогу четырех экзаменов Анастасия Пределина получила 400 баллов. Ученица гимназии №9 сдавала математику, русский язык и физику. По этим предметам девушка получила наивысшую оценку и стала рекордсменкой в Екатеринбурге. Сегодня, 24 июня, департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что одиннадцатиклассница заработала еще 100 баллов по информатике.

- Анализируя итоги Единого государственного экзамена, мы ежегодно отмечаем позитивную динамику. Например, увеличивается количество выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на высший балл. В этом году в регионе 19 стобалльников по химии, 11 по истории, семь по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и трое – по иностранному языку. Мы гордимся тем, что наши ребята демонстрируют такой ответственный и результативный подход к учебе и желаем каждому выпускнику успехов в достижении поставленных целей, — сказал министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

«Комсомольская правда» связалась с мамой Анастасии. Юлия Борисовна говорит, что пока им рано радоваться.

- Давайте дождемся официальных результатов. В личном кабинете ЕГЭ результата пока нет, - сообщила мама выпускницы.

Однако, в департаменте информационной политики региона говорят, что это данные Рособрнадзора, а результаты ЕГЭ появятся в личном кабинете немного позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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