2019-06-24T16:49:59+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах

На газоны потратят 50 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
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На цветники в этом сезоне потратили 11 миллионов рублейНа цветники в этом сезоне потратили 11 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга решила украсить улицы города новыми цветниками и засадить декоративными растениями территорию в 20 тысяч квадратных метров.

Среди новинок, которые решили высадить после критики в интернете из-за отсутствия экспериментов, можно отметить многолетники и кустарники. Например, на трамвайном кольце у гостиницы «Исеть» появится «лох серебристый». Однако акцент по-прежнему сделал на однолетники. В городских цветниках появятся тагетисы, бегония вечноцветущая, вербена, петунии и другие цветы, пишет издание «Наша Газета».

Всего в 2019 году для городских клумб закупили больше 1 миллиона цветочных саженцев 43 видов. Стоимость одного метра посадки – 2,5 тысячи рублей. В эту сумму включены посадка, поливка, прополка, удобрение и сами саженцы. В общем, цветочная рассада обошлась бюджету Екатеринбурга в 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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