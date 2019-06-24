Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Мэрия Екатеринбурга решила украсить улицы города новыми цветниками и засадить декоративными растениями территорию в 20 тысяч квадратных метров.
Среди новинок, которые решили высадить после критики в интернете из-за отсутствия экспериментов, можно отметить многолетники и кустарники. Например, на трамвайном кольце у гостиницы «Исеть» появится «лох серебристый». Однако акцент по-прежнему сделал на однолетники. В городских цветниках появятся тагетисы, бегония вечноцветущая, вербена, петунии и другие цветы, пишет издание «Наша Газета».
Всего в 2019 году для городских клумб закупили больше 1 миллиона цветочных саженцев 43 видов. Стоимость одного метра посадки – 2,5 тысячи рублей. В эту сумму включены посадка, поливка, прополка, удобрение и сами саженцы. В общем, цветочная рассада обошлась бюджету Екатеринбурга в 11 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU