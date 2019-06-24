2019-06-24T16:13:22+03:00
Происшествия

Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд

Его обвиняют в преступлении по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Мужчину охраняют полицейские, пока угрозы прекратилисьМужчину охраняют полицейские, пока угрозы прекратилисьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижних Сергах ночью у бара по улице 50-летия октября между бывшим военным 43-летним Алексеем и тремя азербайджанцами произошла драка, унесшая жизнь одного из представителей диаспоры ближневосточной страны по имени Расул (прим.ред. - имена изменены). Теперь на жителя Нижних Серег возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Согласно предварительным результатам вскрытия, проведённого судебным медицинским экспертом, причиной смерти умершего явилось сердечное заболевание, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Уголовное дело возбуждено и расследуется для того, чтобы наиболее тщательно, объективно и всесторонне, следственным путём с помощью допросов и экспертиз установить обстоятельства инцидента, проверить позицию обеих сторон конфликта и дать данной ситуации объективную правовую оценку.

Стоит отметить, что драки и гибели Расула его родственники и соотечественники начали угрожать Алексею и просили сотрудников полиции выдать его. На данный момент обвиняемый находится под охраной правоохранительных органов. Также мужчина отмечает, что сам по себе человек неконфликтный, а драка имела бытовой характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Бывшие сотрудники «УВЗ» в Нижнем Тагиле создали ОПГ и оказались в суде
Анапа, Ташкент и Магадан: куда отправят уральских туристов вместо отдыха в Грузии
Долой жир и раковые клетки: уральская студентка создала мороженое с водорослями
На ЕВРАЗ НТМК освоены новые виды фасонного металлопроката
В Нижнем Тагиле под суд отправят троих мужчин, производивших наркотики в домашней лаборатории
«Депутатская неожиданность»: уральский политик, предложивший вернуть ГУЛАГ, засветился в рейтинге журнала MAXIM
«Безумные дни» Екатеринбурга: пришло время музыкальных фестивалей
Президент Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Центральном военном округе
«Обстановка в городе спокойная»: глава Нижних Серег - о драке, после которой умер азербайджанец
В центре Екатеринбурга раздают газеты, где рассказывается, чем для города может обернуться протест у Театра драмы
Жительница Екатеринбурга для получения материнского капитала понарошку родила дочь
Газон на «Екатеринбург-арене» будут защищать от фанатов «Ленинграда»
Проверка на прочность: в Екатеринбурге начались испытания Макаровского моста
В Екатеринбурге выбрали главу администрации
Как Свердловская область намерена развивать сельское хозяйство
«ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге: как добраться до выставки
Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле филармонии в Екатеринбурге
Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития
В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку