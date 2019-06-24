Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-24T16:13:22+03:00

Его обвиняют в преступлении по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»

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В Нижних Сергах ночью у бара по улице 50-летия октября между бывшим военным 43-летним Алексеем и тремя азербайджанцами произошла драка, унесшая жизнь одного из представителей диаспоры ближневосточной страны по имени Расул (прим.ред. - имена изменены). Теперь на жителя Нижних Серег возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Согласно предварительным результатам вскрытия, проведённого судебным медицинским экспертом, причиной смерти умершего явилось сердечное заболевание, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Уголовное дело возбуждено и расследуется для того, чтобы наиболее тщательно, объективно и всесторонне, следственным путём с помощью допросов и экспертиз установить обстоятельства инцидента, проверить позицию обеих сторон конфликта и дать данной ситуации объективную правовую оценку.

Стоит отметить, что драки и гибели Расула его родственники и соотечественники начали угрожать Алексею и просили сотрудников полиции выдать его. На данный момент обвиняемый находится под охраной правоохранительных органов. Также мужчина отмечает, что сам по себе человек неконфликтный, а драка имела бытовой характер.

ИСТОЧНИК KP.RU