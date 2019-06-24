Анапа, Ташкент и Магадан: куда отправят уральских туристов вместо отдыха в Грузии

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-24T15:44:43+03:00

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Всех, кто мечтал побывать в Грузии и даже уже купил билеты на самолет, «Уральские авиалинии» призывают не вешать нос и скорее отправляться переоформлять билет, чтобы повидать другие не менее интересные места. Такая возможность есть у всех туристов, которые собирались посетить Грузию после 8 июля.

Им уральская авиакомпания предлагает другие варианты, где также можно неплохо отдохнуть. Это российские города: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Якутск, Магадан, Калининград, Благовещенск, Краснодар, а также отечественные курорты Анапа, Геленджик, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Кроме того, «Уральские авиалинии» предлагают поездки заграницу: Ереван, Баку, Бишкек, Ош, Худжанд и Ташкент.

- Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля 2019, будет возвращена полная стоимость авиабилетов, либо переоформлен маршрут перелёта. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения, - уточняют в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». - Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью города и страны.

ИСТОЧНИК KP.RU