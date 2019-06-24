2019-06-24T16:03:46+03:00
Экономика

На ЕВРАЗ НТМК освоены новые виды фасонного металлопроката

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Балка ЕВРАЗ НТМК. Фото: пресс-служба холдингаБалка ЕВРАЗ НТМК. Фото: пресс-служба холдинга
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С начала 2019 года на ЕВРАЗ НТМК освоено несколько новых видов фасонного металлопроката. В цехе прокатки широкополочных балок изготовлена первая партия новой балки HE 200 по европейскому стандарту EN 10365-2017, в рельсобалочном цехе - равнополочный уголок № 20 по ГОСТ 8509-93.

Балка НЕ 200 относится к классу колонных двутавров, которые применяются в опорных конструкциях высотных зданий. На ЕВРАЗ НТМК есть возможность изготавливать такую балку пяти видов - с разной толщиной стенки и полки.

Равнополочный уголок № 20 с шириной полки 200 мм, толщиной полки 25 мм и 30 мм используется в строительстве и востребован на рынке металлопродукции.

Освоение новых видов металлопроката на ЕВРАЗ НТМК будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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