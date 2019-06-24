«Безумные дни» Екатеринбурга: пришло время музыкальных фестивалей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-24T15:58:05+03:00

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С 12 по 14 июля в Екатеринбурге пройдет необычный музыкальный фестиваль под названием «Безумные дни». Он посещает столицу Урала уже в пятый раз.

Прародитель «Дней» - французский фестиваль La Folle Journee. Первый раз он прошел в Нанте в 1995 году. Уникальностью он обязан собственному создателю - продюсеру и арт-менеджеру Рене Мартену. Задача фестиваля - знакомить публику с музыкой композиторов-классиков, проводя большое количество коротких концертов по доступной цене. В 2015 году Рене «доверил» свое детище Екатеринбургу. Помимо России, фестиваль проходит в Японии, Польше, Испании и Франции.

С 12 по 14 июля в Екатеринбурге пройдет необычный музыкальный фестивальФото: Алексей БУЛАТОВ

В «Безумные дни» можно послушать целые десятки различных коллективов в самом центре города, как в концертных залах, так и под открытым небом. В 2019 году исполнят Глинку, Римского-Корсакова, Чайковского, Дунаевского и многих других отечественных композиторов, а также зарубежных - Дебюсси и Грига. Выступит множество коллективов, среди них - русская музыкальная группа «Аюшка», квартет «Черный квадрат» и струнный квартет «Modigliani» из Франции.

На официальном сайте Свердловской филармонии можно ознакомиться с афишей грядущих выступлений, а заодно купить билеты: все они стоят по 200 рублей. Концерты длятся от 45 до 60 минут.

- В этом году тема нашего фестиваля - «Музыка странствий». Вы услышите произведения, созданные композиторами во время путешествий: этакие «путевые заметки» под впечатлением от знакомства с историей и культурой разных стран. Вся эта тема точно отражает основную идею фестиваля - открытие космоса классической музыки наибольшему числу слушателей, - сообщают в Свердловской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU