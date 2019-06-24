Президент Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Центральном военном округе

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-24T15:55:46+03:00

Проходить проверка будет одновременно на 35 полигонах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она пройдет с 24 по 28 июня

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 июня, в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности войск. Такое решение принял Владимир Путин, главнокомандующий Вооруженными силами РФ.

- Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба, - уточнил Сергей Шойгу, министр обороны РФ. - Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил.

Продлится проверка до 28 июня. Проходит она одновременно на 35 полигонах.

ИСТОЧНИК KP.RU