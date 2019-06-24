Президент Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Центральном военном округе
Она пройдет с 24 по 28 июня
Проходить проверка будет одновременно на 35 полигонах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 24 июня, в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности войск. Такое решение принял Владимир Путин, главнокомандующий Вооруженными силами РФ.
- Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба, - уточнил Сергей Шойгу, министр обороны РФ. - Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил.
Продлится проверка до 28 июня. Проходит она одновременно на 35 полигонах.
ИСТОЧНИК KP.RU