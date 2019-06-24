2019-06-24T15:53:57+03:00
Общество

«Обстановка в городе спокойная»: глава Нижних Серег - о драке, после которой умер азербайджанец

Местные власти считают, что конфликт исчерпан
Олег Галимов
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Фото: Google mapsФото: Google maps
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Глава Нижних Серег Валерий Еремеев прокомментировал конфликт, в результате которого в городе погиб азербайджанец. Погибшему было 49 лет, второй участник драки сейчас находится в больнице под охраной.

- Обстановка в городе спокойная, никто никого не боится. Никто не собирается, никого не караулит, ни за кем не бегает. Ситуация под контролем, своевременно были приняты меры дополнительного наблюдения за территорией города. Все идет своим чередом, рабочий день - все работают. Мы разбираемся лишь с точки зрения профилактики, недопущения придания этой истории какой-то межнациональной окраски. В том числе, мы сегодня совместно работаем с руководителями диаспор - областной, местной, - сказал глава Нижних Серег Валерий Еремеев.

Лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински отметил, что конфликт не носил межнациональной подоплеки.

- Все воспринимают это как бытовой конфликт - сидели в кафе, выпили, произошла ссора. Никакой национальной розни тут нет. Никаких настроений, что кто-то хочет пойти кого-то наказать, нет, это исключено, я общался со многими - не слышал ничего подобного ни от одного человека. Все говорят, что это трагедия, очень жаль, что человек умер. Но все там живут дружно, с детства буквально знакомы друг с другом, говорят, что чувствуют себя комфортно. Там очень много живет людей разных национальностей, и люди не чувствовали никогда, что кто-то кого-то делит на национальности, - сказал Шахин Шыхлински.

ИСТОЧНИК KP.RU

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