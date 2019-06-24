2019-06-24T15:24:59+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга раздают газеты, где рассказывается, чем для города может обернуться протест у Театра драмы

Авторы брошюр уверены, что уральская столица может лишиться второй ветки метро и даже празднования 300-летия города
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Такие брошюры раздают в Екатеринбурге Фото: Оксана Троицкая на странице в InstagramТакие брошюры раздают в Екатеринбурге Фото: Оксана Троицкая на странице в InstagramФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге прохожим на улицах начали выдавать газеты, в которых популярно изложена история конфликта за сквер и других протестов, начиная с 2010 года, начала «протестной эпохи», по убеждению авторов.

«Хрестоматийную мерзость раздают в центре, - пишет на своей странице в Instagram жительница Екатеринбурга Оксана Троицкая. - Судя по всему, тираж немаленький, промоутеры без опознавательных знаков, выходных данных у брошюры нет. Это что же, не окончена борьба за сквер?»

На других страницах брошюры приведены имена и биографии организаторов митингов. Также создатели газеты в одной из рубрик рассуждают о том, почему полицейские в Екатеринбурге не разгоняют протесты силой. И, наконец, авторы пугают читателей, что жителей города могут лишить федерального финансирования, грантов УрФУ, права на проведение Универсиады. Также столица Урала может так и не дождаться второй ветки метро и вообще останется без празднования юбилея города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд
Бывшие сотрудники «УВЗ» в Нижнем Тагиле создали ОПГ и оказались в суде
Анапа, Ташкент и Магадан: куда отправят уральских туристов вместо отдыха в Грузии
Долой жир и раковые клетки: уральская студентка создала мороженое с водорослями
На ЕВРАЗ НТМК освоены новые виды фасонного металлопроката
В Нижнем Тагиле под суд отправят троих мужчин, производивших наркотики в домашней лаборатории
«Депутатская неожиданность»: уральский политик, предложивший вернуть ГУЛАГ, засветился в рейтинге журнала MAXIM
«Безумные дни» Екатеринбурга: пришло время музыкальных фестивалей
Президент Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Центральном военном округе
«Обстановка в городе спокойная»: глава Нижних Серег - о драке, после которой умер азербайджанец
Жительница Екатеринбурга для получения материнского капитала понарошку родила дочь
Газон на «Екатеринбург-арене» будут защищать от фанатов «Ленинграда»
Проверка на прочность: в Екатеринбурге начались испытания Макаровского моста
В Екатеринбурге выбрали главу администрации
Как Свердловская область намерена развивать сельское хозяйство
«ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге: как добраться до выставки
Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле филармонии в Екатеринбурге
Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития
В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку