В центре Екатеринбурга раздают газеты, где рассказывается, чем для города может обернуться протест у Театра драмы

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-24T15:24:59+03:00

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В Екатеринбурге прохожим на улицах начали выдавать газеты, в которых популярно изложена история конфликта за сквер и других протестов, начиная с 2010 года, начала «протестной эпохи», по убеждению авторов.

«Хрестоматийную мерзость раздают в центре, - пишет на своей странице в Instagram жительница Екатеринбурга Оксана Троицкая. - Судя по всему, тираж немаленький, промоутеры без опознавательных знаков, выходных данных у брошюры нет. Это что же, не окончена борьба за сквер?»

На других страницах брошюры приведены имена и биографии организаторов митингов. Также создатели газеты в одной из рубрик рассуждают о том, почему полицейские в Екатеринбурге не разгоняют протесты силой. И, наконец, авторы пугают читателей, что жителей города могут лишить федерального финансирования, грантов УрФУ, права на проведение Универсиады. Также столица Урала может так и не дождаться второй ветки метро и вообще останется без празднования юбилея города.

ИСТОЧНИК KP.RU