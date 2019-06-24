Жительница Екатеринбурга для получения материнского капитала понарошку родила дочь

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-24T15:23:28+03:00

А в итоге попала под реальную «уголовку»

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В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело против местной жительницы, которую заподозрили в мошенничестве.

Специалисты считают, что в прошлом году женщина обратилась к кредиторам Каменска-Уральского, заключив с ними договор займа для возведения дома в Курганской области.

В конторе предприимчивая дама получила 450 тысяч рублей, после чего обратилась в Пенсионный фонд, попросив перевести ей средства материнского капитала, предоставив свидетельство о рождении дочки в 2017 году в качестве аргумента. Деньги ей понадобились, чтобы погасить займ, передает телеканал «ОТВ».

Деньги женщина должна была использовать для улучшения жилищных условий, но больше года никаких действий в этом направлении не предпринимала.

Позже проверка показала, что женщина не обращалась в роддом ЦГБ № 20 в Екатеринбурге, который был указан в документах в качестве места рождения ребенка. По месту жительства ребенка также не смогли найти.

ИСТОЧНИК KP.RU