Как Свердловская область намерена развивать сельское хозяйство

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-24T15:17:24+03:00

В сельское хозяйство за несколько лет вложат значительные суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акцент сделают на транспорте и жилье для аграриев

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Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании обсудили формирование государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с министром агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрием Дегтяревым.

Министр рассказал, что новая государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» разработана на период 2020 - 2025 годов. Сейчас идет заявочная кампания на получение федерального финансирования. Свердловская область будет защищать свою заявку в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации 11 июля 2019 года.

Новыми направлениями, закрепленными в формате подпрограмм, являются развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, а также содействие занятости сельского населения. В традиционном разделе «инфраструктура» предусмотрено развитие газификации и водоснабжения, это вопросы, которым в Свердловской области уделяется повышенное внимание. Также есть новый раздел - развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Людмила Бабушкина говорит, что у органов власти Свердловской области накоплен большой опыт реализации комплексных программ развития сельских территорий. Фото: Департамент информационной политики региона

Депутаты обратили внимание Дмитрия Дегтярева на то, что уровень газификации сельских территорий в Свердловской области остается недостаточным - менее 20 процентов. И не дожидаясь федеральных средств, необходимо ежегодно выделять средства областного бюджета на решение данного вопроса. Объем финансирования на уровне 300 млн руболей ежегодно позволит увеличивать уровень газификации на 2 процента.

- У органов власти Свердловской области накоплен большой опыт реализации комплексных программ развития сельских территорий. Законодательные и исполнительные органы власти с 2008 года реализуют региональную комплексную программу «Уральская деревня», которая позволила нашей области выйти в лидеры по объемам производства сельхозпродукции и улучшить качество жизни селян. Депутаты будут держать вопрос развития сельских территорий на контроле, - подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU