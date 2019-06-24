ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: как добраться до выставки

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-24T12:02:11+03:00

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С 8 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет ежегодная международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2019. По сложившейся традиции, местом проведения станет выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».

Добраться до выставки можно будет как на собственном автомобиле, так и на автобусе: планируется запустить специальные автобусные рейсы. Машины будут отправляться главным образом от крупнейших отелей города, а также от станции метро Ботаническая. По данным официального сайта Innoprom.com, график движения автобусов таков:

- Станция метро «Ботаническая» - МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (08:00 - 20:00, перерыв между рейсами – 15 минут)

- «Маринс Парк Отель» на ЖД вокзале - МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (07:30 – 17:00, 10:00 – 20:00 – обратно до отеля)

- «Рамада» - МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (08:00 – 17:30, 10:00 – 19:30 – обратно)

- «Грин Парк Отель» - МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (08:10 – 17:40, 10:00 – 19:30 – обратно)

- Отель «Анжело» в аэропорте «Кольцово» - МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (08:00 – 17:30, 10:00 – 19:30 – обратно)

- «Новотель» - МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (08:00 – 17:30, 10:00 – 19:30 – обратно)

Выставку посетят представители 80 странФото: Алексей БУЛАТОВ

-Автобусы будут отъезжать от отелей через каждые полчаса. Добраться до ИННОПРОМА на собственном авто можно по Кольцовскому тракту. А вообще, проведение выставки никак не замедлит автобусное движение в городе: оно останется прежним, - сообщает комитет по транспорту администрации Екатеринбурга.

Напоминаем, что ИННОПРОМ – международная промышленная выставка, которая проходит каждый год, начиная с 2010-го. На ИННОПРОМ 2019 съедутся представители 80 стран, среди них – Япония, Чехия, Италия, Германия, Южная Корея и Франция. Страной-партнером в этом году избрана Турецкая республика. Есть вероятность, что выставку лично посетит президент В.В. Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU