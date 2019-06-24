2019-06-24T12:10:25+03:00
Звезды

Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле Филармонии в Екатеринбурге

Коммунальные службы стерли уже вторую работу уральского художника Ромы Инка
Дарья РЯБОВА
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Второе граффити продержалось всего четыре дня Фото: паблик во ВКонтакте "Типичный Екатеринбург"Второе граффити продержалось всего четыре дня Фото: паблик во ВКонтакте "Типичный Екатеринбург"Фото: Соцсети
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Еще в конце марта в Екатеринбурге на стене возле здания Филармонии появился портрет композитора Модеста Мусоргского к его 180-летию, который продержался там до 10 июня. Тогда коммунальщики смыли граффити. Вскоре, 20 июня, на том же месте возник новый объект современного искусства - изображение призрака исчезнувшего композитора. Но приведение не продержалось там и недели - уже сегодня граффити исчезло. Вновь постарались коммунальщики.

Когда работники службы избавились еще от первого граффити, горожане начали активно обсуждать это в соцсетях, высказываясь в защиту художника и его необычного проекта.

- А мы с ним уже сроднились, - грустит Светлана Абуших.

- Жаль, конечно. Кому он мешал? - согласился Алексей Бушмаков.

Автором обоих работ является уральский уличный художник Рома Инк. Он создал и другие известные в Екатеринбурге объекты, в частности памятники Свободе слова, собраний и вероисповедания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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