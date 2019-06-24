Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-24T11:45:32+03:00

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На Уралмаше в общежитии на улице Машиностроителей, 33 нашли тело 40-летней женщины. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, мать-одиночка покончила с собой в туалете, где ночью ее обнаружил сосед.

- Она дождалась, пока уснет ее 9-летний сын и совершила суицид. В предсмертной записке попросила отдать ребенка на воспитание ее старшему брату, который живет в области. Причины своего поступка она не указала, - рассказал источник «КП».

Уже через час после обнаружения тела сына погибшей забрали в детский дом под присмотром органов опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU