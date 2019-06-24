2019-06-24T11:28:04+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей

Свердловская прокуратура изъяла незаконную табачную продукцию, а также огнестрельное оружие
Дарья РЯБОВА
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Женщину оштрафовали на 600 тысяч рублейЖенщину оштрафовали на 600 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд отправит за решетку 31-летнюю Александру Минееву, хранившую и распространявшую немаркированные сигареты. Экс-предпринимателя ждет год лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. При этом продукции обнаружили на 8,5 миллионов рублей. Также женщина незаконно хранила при себе пистолет.

- Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками», а также по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия».

Изначально Александра Минеева приобрела сигареты в конце 2017 года, когда была предпринимателем. Но в 2018 году, уже официально покинув бизнес, она вновь закупила табачную продукцию на еще более внушительную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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