В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-24T11:28:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд отправит за решетку 31-летнюю Александру Минееву, хранившую и распространявшую немаркированные сигареты. Экс-предпринимателя ждет год лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. При этом продукции обнаружили на 8,5 миллионов рублей. Также женщина незаконно хранила при себе пистолет.

- Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками», а также по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия».

Изначально Александра Минеева приобрела сигареты в конце 2017 года, когда была предпринимателем. Но в 2018 году, уже официально покинув бизнес, она вновь закупила табачную продукцию на еще более внушительную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU