В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд отправит за решетку 31-летнюю Александру Минееву, хранившую и распространявшую немаркированные сигареты. Экс-предпринимателя ждет год лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. При этом продукции обнаружили на 8,5 миллионов рублей. Также женщина незаконно хранила при себе пистолет.
- Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками», а также по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия».
Изначально Александра Минеева приобрела сигареты в конце 2017 года, когда была предпринимателем. Но в 2018 году, уже официально покинув бизнес, она вновь закупила табачную продукцию на еще более внушительную сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU