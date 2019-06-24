Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку
Минувшим вечером на 1614 километре 9 пикета перегона «Ревда – Решеты» пассажирский поезд «Москва-Новокузнецк» насмерть сбил 18-летнюю девушку. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в уральском следственном управлении на транспорте, машинист подал сигнал применил экстренное торможение, но девушка не отреагировала.
- Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось, - рассказали в ведомстве. - От полученных множественных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены близкие родственники пострадавшей, работники локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.
По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU