Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-24T11:20:22+03:00

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером на 1614 километре 9 пикета перегона «Ревда – Решеты» пассажирский поезд «Москва-Новокузнецк» насмерть сбил 18-летнюю девушку. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в уральском следственном управлении на транспорте, машинист подал сигнал применил экстренное торможение, но девушка не отреагировала.

- Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось, - рассказали в ведомстве. - От полученных множественных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены близкие родственники пострадавшей, работники локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU