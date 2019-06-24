График опрессовок 2019: когда и где отключат воду в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-24T10:58:01+03:00

Горячей воды в домах горожан не будет несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Летом 2019 года в Екатеринбурге неоднократно будут отключать горячую воду. Коммунальные службы объясняют это так называемыми «гидравлическими испытаниями» - проверками и ремонтом трубопроводов, поиском недостатков у теплоносителей, слежением за качеством работы тепловых сетей. Очередное отключение ожидает жителей в начале июля:

-Опрессовки в Екатеринбурге в 2019-ом году проходят в три этапа, два из которых охватывают лето. Второй этап приходится на период с 30 июня по 4 июля. Горячую воду отключат не только в Екатеринбурге, но и в Березовском и Верхней Пышме, - сообщают в Екатеринбургской Теплосетевой Компании (ЕТК).

До начала опрессовок в Екатеринбурге 2019-го года планируют понизить температуру воды до 40 градусов Цельсия и восстановить ее после проверок. Все мероприятия компания проводит для подготовки к новому отопительному сезону.

Напоминаем, что первый этап опрессовок в Екатеринбурге в 2019-ом году проводился с 26 по 30 мая. По планам ЕТК третий пройдет в период с 11 по 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU