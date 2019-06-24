В Камышлове прикрыли пекарню, в которой нашли экскременты грызунов и бактерии кишечной палочки

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-24T10:41:49+03:00

По решению Свердловского областного суда заведение приостановило работу на три месяца

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В Камышлове после внеплановой проверки Роспотребнадзора на 90 дней приостановили работу пекарни «Торговый дом Камхлеб». Там сотрудники службы нашли внушительные нарушения, которые работники допускали при изготовлении хлебобулочных изделий. В помещении обнаружили экскременты грызунов, на столе - бактерии группы кишечной палочки. Также изготовители хлеба осуществляли и другие серьезные ошибки - стирали одежду в комнате для хранения одежды и обуви, а также плохо мыли складские помещения.

- За совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ, Камышловский районнный суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток хлебопекарни, - уточняют в пресс-службе Свердловского областного суда.

После чего представитель предприятия решил обжаловать решение, подав апелляцию в областной суд. Решение суда осталось без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU