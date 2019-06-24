2019-06-24T10:11:59+03:00
Звезды

Туристы, которые сплавляются по Чусовой, начали портить декорации к сериалу

Картина еще не снимается, а на объекте уже появляются толпы людей, желающих сделать памятные фото и намусорить
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Туристы пришвартовываются к берегу и идут глазеть на декорации Фото: Мария КанчерТуристы пришвартовываются к берегу и идут глазеть на декорации Фото: Мария КанчерФото: Соцсети
Изменить размер текста:

У Каменской пристани на берегу Чусовой вырос настоящий деревянный городок с домиками и мостиками. Это декорации к сериалу «Угрюм-река», который будут снимать по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Съемки пока только планируются, но любопытные туристы, сплавляющиеся по реке, высаживаются на берег, чтобы посмотреть декорации и сфотографироваться. Увы, проведя там совсем немного времени, они оставляют за собой мусор и даже оставляют стандартные надписи вроде «Здесь был Вася».

Самые невоспитанные оставляют за собой неубранный мусор Фото: Мария Канчер Фото: Соцсети

Самые невоспитанные оставляют за собой неубранный мусор Фото: Мария КанчерФото: Соцсети

-Десятки сплавляющихся туристов, которым, естественно, интересно остановиться у Каменской пристани, обойти объекты и сфотографироваться на их фоне, справляют нужду в кустах неподалеку, бросают пакеты с недоеденным прямо на берегу, - негодует Мария Канчер, руководитель ассоциации «Наследие реки Чусовой». - Нужно непременно оставить свой след. Здесь был Вася. А как иначе зачекиниться в столь интересном месте!?

Также недавно на своей странице в Facebook уральский драматург Николай Коляда написал, что режиссер сериала Юрий Мороз позвал актеров Коляда-театра сняться в массовке. Главные же роли достанутся звездам российского кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: как добраться до выставки
Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле Филармонии в Екатеринбурге
Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития
В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку
График опрессовок 2019: когда и где отключат воду в Екатеринбурге
В Камышлове прикрыли пекарню, в которой нашли экскременты грызунов и бактерии кишечной палочки
«Я краснеть не собираюсь»: свердловский губернатор устроил разнос регоператорам
На ЕКАД образовалась десятикилометровая пробка
В Екатеринбурге потратят 45 миллионов, чтобы убрать подземный переход
Загорелся балкон: молодой человек выпрыгнул из объятой огнем квартиры в Екатеринбурге
Семеро человек попали в больницу после ночной аварии в Екатеринбурге
«Город может»: мэр Высокинский сам разрулит конфликт между подчиненными и Шахриным
Свердловскую область накрыли грозы и крупный град: что делать?
В Свердловской области появится еще один музей Невьянской иконы
В Каменске-Уральском спецслужбы ищут невидимого медведя
Под Екатеринбургом в колонию доставили чай с наркотиками
На Уралмаше эвакуировали торговый центр
Смертельное ДТП на свердловской трассе: три жертвы
«Помним»: на главной площади Екатеринбурга тысячи горожан зажгли свечи
Во время приезда Путина в Екатеринбурге будут активно защищать права потребителей
Сгорела конюшня: в Екатеринбурге ночью полыхал ЦПКиО
В екатеринбургском «Водоканале» снова смена руководства
Свердловскую область на несколько дней накрыл смог