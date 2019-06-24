Туристы, которые сплавляются по Чусовой, начали портить декорации к сериалу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-24T10:11:59+03:00

Картина еще не снимается, а на объекте уже появляются толпы людей, желающих сделать памятные фото и намусорить

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У Каменской пристани на берегу Чусовой вырос настоящий деревянный городок с домиками и мостиками. Это декорации к сериалу «Угрюм-река», который будут снимать по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Съемки пока только планируются, но любопытные туристы, сплавляющиеся по реке, высаживаются на берег, чтобы посмотреть декорации и сфотографироваться. Увы, проведя там совсем немного времени, они оставляют за собой мусор и даже оставляют стандартные надписи вроде «Здесь был Вася».

Самые невоспитанные оставляют за собой неубранный мусор Фото: Мария КанчерФото: Соцсети

-Десятки сплавляющихся туристов, которым, естественно, интересно остановиться у Каменской пристани, обойти объекты и сфотографироваться на их фоне, справляют нужду в кустах неподалеку, бросают пакеты с недоеденным прямо на берегу, - негодует Мария Канчер, руководитель ассоциации «Наследие реки Чусовой». - Нужно непременно оставить свой след. Здесь был Вася. А как иначе зачекиниться в столь интересном месте!?

Также недавно на своей странице в Facebook уральский драматург Николай Коляда написал, что режиссер сериала Юрий Мороз позвал актеров Коляда-театра сняться в массовке. Главные же роли достанутся звездам российского кино.

ИСТОЧНИК KP.RU