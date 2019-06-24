На ЕКАД образовалась десятикилометровая пробка

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-24T11:00:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро понедельника на подъезде к Екатеринбургу началось с огромной пробки. Причиной тому послужило ДТП, которое произошло около 7:30 рядом с горой Лиственной. Столкнулись Nissan Almera и Renault Logan. По предварительным данным водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в другую иномарку, после чего перевернулся на крышу.

- В аварии пострадали четыре человека, - уточняют в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Их отвезли в реанимацию. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, уточняют обстоятельства случившегося ДТП. На подъезде к городу образовалась большая пробка в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU