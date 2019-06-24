2019-06-24T11:00:12+03:00
Происшествия

На ЕКАД образовалась десятикилометровая пробка

Затор возник из-за аварии на Лиственной
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Авария произошла рано утром Фото: слушатель радио "КП-Екатеринбург"Авария произошла рано утром Фото: слушатель радио "КП-Екатеринбург"Фото: Предоставлено "КП"
Изменить размер текста:

Утро понедельника на подъезде к Екатеринбургу началось с огромной пробки. Причиной тому послужило ДТП, которое произошло около 7:30 рядом с горой Лиственной. Столкнулись Nissan Almera и Renault Logan. По предварительным данным водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в другую иномарку, после чего перевернулся на крышу.

- В аварии пострадали четыре человека, - уточняют в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Их отвезли в реанимацию. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, уточняют обстоятельства случившегося ДТП. На подъезде к городу образовалась большая пробка в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как Свердловская область намерена развивать сельское хозяйство
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: как добраться до выставки
Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле Филармонии в Екатеринбурге
Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития
В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку
График опрессовок 2019: когда и где отключат воду в Екатеринбурге
В Камышлове прикрыли пекарню, в которой нашли экскременты грызунов и бактерии кишечной палочки
Туристы, которые сплавляются по Чусовой, начали портить декорации к сериалу
«Я краснеть не собираюсь»: свердловский губернатор устроил разнос регоператорам
В Екатеринбурге потратят 45 миллионов, чтобы убрать подземный переход
Загорелся балкон: молодой человек выпрыгнул из объятой огнем квартиры в Екатеринбурге
Семеро человек попали в больницу после ночной аварии в Екатеринбурге
«Город может»: мэр Высокинский сам разрулит конфликт между подчиненными и Шахриным
Свердловскую область накрыли грозы и крупный град: что делать?
В Свердловской области появится еще один музей Невьянской иконы
В Каменске-Уральском спецслужбы ищут невидимого медведя
Под Екатеринбургом в колонию доставили чай с наркотиками
На Уралмаше эвакуировали торговый центр
Смертельное ДТП на свердловской трассе: три жертвы
«Помним»: на главной площади Екатеринбурга тысячи горожан зажгли свечи
Во время приезда Путина в Екатеринбурге будут активно защищать права потребителей
Сгорела конюшня: в Екатеринбурге ночью полыхал ЦПКиО
В екатеринбургском «Водоканале» снова смена руководства
Свердловскую область на несколько дней накрыл смог