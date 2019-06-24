2019-06-24T08:41:23+03:00
Общество

В Екатеринбурге потратят 45 миллионов, чтобы убрать подземный переход

Переход на пересечении улиц Фронтовых бригад-Старых большевиков признан аварийным
Дарья РЯБОВА
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Этот подземный переход хотели демонтировать еще с 2016 годаЭтот подземный переход хотели демонтировать еще с 2016 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Эльмаше планируют демонтировать подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Фронтовых бригад-Старых большевиков. Тендер на выполнение работ и поиск подрядчика разместило на днях на сайте Госзакупок МКУ «Городское благоустройство». На проект будет потрачено более 45 миллионов 200 тысяч рублей. Подача заявок продлится до 8 июля.

Исполнителю проекта предстоит убрать облицовку лестниц, подземной части и камер, а после засыпать котлован. После окончания работ нужно будет благоустроить разрушенную территорию: сделать покрытие, отметку наземного регулируемого пешеходного перехода, поставить светофоры и ограждения, посадить газон и деревья.

Тем, кто победит в аукционе и возьмется за исполнение работ, предстоит окончить работы до 15 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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