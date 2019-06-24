В Екатеринбурге потратят 45 миллионов, чтобы убрать подземный переход
На Эльмаше планируют демонтировать подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Фронтовых бригад-Старых большевиков. Тендер на выполнение работ и поиск подрядчика разместило на днях на сайте Госзакупок МКУ «Городское благоустройство». На проект будет потрачено более 45 миллионов 200 тысяч рублей. Подача заявок продлится до 8 июля.
Исполнителю проекта предстоит убрать облицовку лестниц, подземной части и камер, а после засыпать котлован. После окончания работ нужно будет благоустроить разрушенную территорию: сделать покрытие, отметку наземного регулируемого пешеходного перехода, поставить светофоры и ограждения, посадить газон и деревья.
Тем, кто победит в аукционе и возьмется за исполнение работ, предстоит окончить работы до 15 октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU