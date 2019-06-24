2019-06-24T07:29:04+03:00
Происшествия

Семеро человек попали в больницу после ночной аварии в Екатеринбурге

На перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна столкнулись иномарки
Дарья РЯБОВА
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Ford от удара отбросило на тротуарFord от удара отбросило на тротуарФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург
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В ночь с воскресенья на понедельник в Екатеринбурге возле дома 111 на улице Шаумяна произошла страшная авария, в которой пострадали пассажиры двух иномарок Ford и Skoda. 26-летний водитель Skoda Rapid ехал по Шаумяна и на регулируемом перекрестке Серафимы Дерябиной-Шаумяна вылетел на красный сигнал светофора, врезался в движущийся Ford Mondeo, за рулем которого сидел 49-летний водитель со стажем вождения 31 год. От удара Ford отбросило с дороги на тротуар так, что он снес металлическое ограждение и перевернулся.

- Пострадали семь человек, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Три человека были пассажирами автомобиля Skodа, и четыре находились в салоне машины Ford.

На место выезжали четыре машины реанимации. Пострадавших с различными травмами доставили в 36-ю и 24-ю городские больницы. Причем Ford от удара помяло настолько, что пассажиров из иномарки пришлось доставать спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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