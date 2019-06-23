«Город может»: мэр Высокинский сам разрулит конфликт между подчиненными и Шахриным

СЕГОДНЯ 20:11 2019-06-23T20:20:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Помните, как в прошлом году музыкант Владимир Шахрин сам благоустраивал газон на проспекте Ленина возле “Коляда-Театра” в Екатеринбурге? Драматург и горожане нарадоваться не могли такому чуду, причем бесплатному.

В этом году музыкант вместе со своим напарником - бизнесменом Юрием Окуневым решили продолжить. Тем более раньше мэрия города пообещала отдать двум горожанам участок земли на главном проспекте от Гагарина до Восточной. Точнее их фонду “Город может”.

Тут Шахрин и Окунев готовились вовсю поэкспериментировать с дизайном, однако же все в рамках установленных градостроительных норм. Чиновники поначалу были не против.

Но в мае 2019 года выяснилось, что на этом участке дорожные рабочие сняли покрытие, а представители фонда даже не в курсе происходящего.

Не привыкли горожане к такому газону, подумали в мэрии и решили делать как раньше. Фото: Фото: страница руководителя Коляда-Театра в Facebook

- Я встречался с Высокинским, он лично обещал приехать и посмотреть, потому что то, что сейчас происходит - идет вразрез с нашими планами, - говорит Юрий Окунев - городской предприниматель и меценат.

Получается, что пока в ситуации не разберется лично мэр Екатеринбурга, фонд ничего сделать не сможет. Отметим, что у Владимира Шахрина давние дружеские отношения с Александром Высокинским.

ИСТОЧНИК KP.RU