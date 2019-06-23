Свердловскую область накрыли грозы и крупный град: что делать?
В воскресенье вечером множество жителей разных городов Свердловской области возвращаются с дач, а многие отпускники останутся там на следующую неделю. Именно в это время Екатеринбург и окрестности накроет непогода.
Первый дожди 23 b.yz в уральской столице и других населенных пунктах прошли еще в обед. К вечеру ситуация в отдельных районах постепенно ухудшается.
По данным синоптиков, сегодня ночью, а также завтра днем и ночью в Свердловской области ожидаются сильные грозы, крупный град, сильные дожди и ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют уральцам придерживаться правил, что сохранить жизнь и здоровье:
1. Нужно ограничить проведение работ на открытом воздухе, особенно в дождь.
2. Не паркуйте машины у деревьев, рекламных щитов, используйте крытые паркинги.
3. Садоводам лучше укрепить слабозакрепленные конструкции.
4. Соблюдайте скоростной режим на дорогах, ведь видимость в дождь ограничена.
5. Не прячьтесь от грозы под деревьями: там вы становитесь отличной мишенью для молнии. Тем более, не купайтесь в дождь.
При граде:
1. В помещении не подходите к окнам.
2. На улице попробуйте найти укрытие, защитите голову от ударов градин.
3. Опять же, не прячьтесь под деревьями: на вас могут упасть обломившиеся ветви.
4. В случае опасности смело звоните по номеру “101”.
ИСТОЧНИК KP.RU