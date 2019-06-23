2019-06-23T16:02:06+03:00
Общество

В Свердловской области появится еще один музей Невьянской иконы

Его откроют в 2021 году
Лев ИСТОМИН
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Музей планируют открыть в 2021 годуМузей планируют открыть в 2021 годуФото: Виктория МИНАЕВА
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Власти Свердловской области решили открыть в городе Невьянск музей уральской иконы. Его открытие ориентировочно назначено на 2021 года. Учреждение откроет свои двери в одном из отреставрированных зданий города. Речь идет о Доме купца Мередина XVIII века.

В музее планируют представить публике образцы невьянской иконы, а также работы, созданные представителями других иконописных школ.

- Думаю, что нам удастся открыть такой музей, - отметил вице- губернатор Свердловской области Павел Креков, добавив, что сейчас специалисты работают над сметно-проектировочной документацией.

Отметим, что в Екатеринбурге много лет работает частный Музей невьянской иконы, который создал историк и политик Евгений Ройзман. Любой желающий может посетить частное учреждение совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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