В Свердловской области появится еще один музей Невьянской иконы
Власти Свердловской области решили открыть в городе Невьянск музей уральской иконы. Его открытие ориентировочно назначено на 2021 года. Учреждение откроет свои двери в одном из отреставрированных зданий города. Речь идет о Доме купца Мередина XVIII века.
В музее планируют представить публике образцы невьянской иконы, а также работы, созданные представителями других иконописных школ.
- Думаю, что нам удастся открыть такой музей, - отметил вице- губернатор Свердловской области Павел Креков, добавив, что сейчас специалисты работают над сметно-проектировочной документацией.
Отметим, что в Екатеринбурге много лет работает частный Музей невьянской иконы, который создал историк и политик Евгений Ройзман. Любой желающий может посетить частное учреждение совершенно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU