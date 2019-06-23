Под Екатеринбургом в колонию доставили чай с наркотиками
Опасную находку вовремя обнаружили сотрудники ИК
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Необычную находку во время досмотра передачи заключенному изъяли сотрудник исправительной колонии №24 в поселке Азанка Свердловской области.
22 июня при досмотре сотрудники учреждения обнаружили наркотическое вещество синтетического происхождения, которое было спрятано в коробке в чаем.
- В упаковке чая в полиэтиленовом пакете с веществом растительного происхождения темного цвета. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.
ИСТОЧНИК KP.RU