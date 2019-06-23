Под Екатеринбургом в колонию доставили чай с наркотиками

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-23T11:27:31+03:00

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Необычную находку во время досмотра передачи заключенному изъяли сотрудник исправительной колонии №24 в поселке Азанка Свердловской области.

22 июня при досмотре сотрудники учреждения обнаружили наркотическое вещество синтетического происхождения, которое было спрятано в коробке в чаем.

- В упаковке чая в полиэтиленовом пакете с веществом растительного происхождения темного цвета. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU