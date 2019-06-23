На Уралмаше эвакуировали торговый центр

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-23T11:08:17+03:00

На место выехал наряд полиции и пожарные

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге в районе Уралмаш 23 июня в районе обеда эвакуировали посетителей торгового центра «Стрелка». Эвакуация началась из-за оставленной одним из посетителей сумки с вещами, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».

На место выезжали сотрудники полиции и пожарной части. После проверки оставленной сумки, посетителей снова запустили в здание. В оставленной сумке, по словам очевидцев, были кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU