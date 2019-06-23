На Уралмаше эвакуировали торговый центр
На место выехал наряд полиции и пожарные
Здание оцепили сотрудники полиции. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге в районе Уралмаш 23 июня в районе обеда эвакуировали посетителей торгового центра «Стрелка». Эвакуация началась из-за оставленной одним из посетителей сумки с вещами, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».
На место выезжали сотрудники полиции и пожарной части. После проверки оставленной сумки, посетителей снова запустили в здание. В оставленной сумке, по словам очевидцев, были кроссовки.
ИСТОЧНИК KP.RU