2019-06-23T10:52:53+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на свердловской трассе: три жертвы

Иномарка влетела под грузовик
Лев ИСТОМИН
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Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской областиФото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области
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22 июня в 21 час на 59-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень произошло серьезное ДТП, жертвами которого стали трое взрослых мужчин.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщают, что иномарка «Toyota Corolla» выехала на полосу встречного движения и влетела в грузовик «Iveko». В результате водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте аварии.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

- Водитель Toyota Corolla неожиданно выехал на полосу встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место аварии, - информируют в свердловском УГИБДД.

Для извлечения тел погибших из смятого автомобиля сотрудники МЧС разрезали ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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