Смертельное ДТП на свердловской трассе: три жертвы
22 июня в 21 час на 59-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень произошло серьезное ДТП, жертвами которого стали трое взрослых мужчин.
В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщают, что иномарка «Toyota Corolla» выехала на полосу встречного движения и влетела в грузовик «Iveko». В результате водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте аварии.
Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области
- Водитель Toyota Corolla неожиданно выехал на полосу встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место аварии, - информируют в свердловском УГИБДД.
Для извлечения тел погибших из смятого автомобиля сотрудники МЧС разрезали ее.
ИСТОЧНИК KP.RU