2019-06-23T10:03:39+03:00
Общество

«Помним»: на главной площади Екатеринбурга тысячи горожан зажгли свечи

Уральцы почтили память жертв Великой Отечественной войны
Лев ИСТОМИН
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Традиционная акция памяти прошла в центре Екатеринбурга. Фото: официальный портал городаТрадиционная акция памяти прошла в центре Екатеринбурга. Фото: официальный портал города
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В Екатеринбурге 22 июне на площади 1905 года прошла традиционная акция «Свеча памяти». Таким образом тысячи жителей уральской столицы почтили память десятков миллионов жертв Великой Отечественной войны.

- Жители со свечами прошли в торжественно-траурном шествии от дома Севастьянова до площади 1905 года, где выстроились в слово «Помним», - пишет издание «Наша Газета» со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга.

В акции приняло участие много студентов. Фото: официальный портал города

В акции приняло участие много студентов. Фото: официальный портал города

Всем участникам акции волонтеры раздали свечи, с которыми колона прошла несколько сотен метров.

Отметим, что в субботу в уральской столице состоялась официальная церемония возложения цветов на Широкореченском мемориале.

Мероприятие проводится каждый год 22 июня. Фото: официальный портал города

Мероприятие проводится каждый год 22 июня. Фото: официальный портал города

ИСТОЧНИК KP.RU

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