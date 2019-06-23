«Помним»: на главной площади Екатеринбурга тысячи горожан зажгли свечи
В Екатеринбурге 22 июне на площади 1905 года прошла традиционная акция «Свеча памяти». Таким образом тысячи жителей уральской столицы почтили память десятков миллионов жертв Великой Отечественной войны.
- Жители со свечами прошли в торжественно-траурном шествии от дома Севастьянова до площади 1905 года, где выстроились в слово «Помним», - пишет издание «Наша Газета» со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга.
В акции приняло участие много студентов. Фото: официальный портал города
Всем участникам акции волонтеры раздали свечи, с которыми колона прошла несколько сотен метров.
Отметим, что в субботу в уральской столице состоялась официальная церемония возложения цветов на Широкореченском мемориале.
Мероприятие проводится каждый год 22 июня. Фото: официальный портал города
ИСТОЧНИК KP.RU