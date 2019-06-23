Во время приезда Путина в Екатеринбурге будут активно защищать права потребителей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-23T09:45:29+03:00

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В Екатеринбурге на Глобальный саммит по производству и индустриализации, который пройдет с 8 по 12 июля, ожидают в гости президента России Владимира Путина.

В этот период для жителей региона Роспотребнадзор решил запустить «горячую линию» для защиты прав потребителей. Она будет приурочена к саммиту GMIS-2019.

По телефону каждый житель Свердловской области сможет рассказать о своей проблеме, связанной с оказанием некачественных услуг, либо с приобретением плохого товара.

- В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, приуроченная к проведению Глобального саммита по производству и индустриализации в Екатеринбурге GMIS-2019, - проинформировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Телефоны «горячей линии»: 3741455, +7 9826905945.

ИСТОЧНИК KP.RU