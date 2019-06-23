Во время приезда Путина в Екатеринбурге будут активно защищать права потребителей
В Екатеринбурге на Глобальный саммит по производству и индустриализации, который пройдет с 8 по 12 июля, ожидают в гости президента России Владимира Путина.
В этот период для жителей региона Роспотребнадзор решил запустить «горячую линию» для защиты прав потребителей. Она будет приурочена к саммиту GMIS-2019.
По телефону каждый житель Свердловской области сможет рассказать о своей проблеме, связанной с оказанием некачественных услуг, либо с приобретением плохого товара.
- В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, приуроченная к проведению Глобального саммита по производству и индустриализации в Екатеринбурге GMIS-2019, - проинформировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Телефоны «горячей линии»: 3741455, +7 9826905945.
ИСТОЧНИК KP.RU