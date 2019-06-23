В екатеринбургском «Водоканале» снова смена руководства

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-23T09:16:58+03:00

Очередной директор продержался на посту всего три месяца

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В МУП «Водоканал» Екатеринбурга 21 июня покинул свой пост директор предприятия Игорь Дубровин, проработавший на этом месте всего три месяца.

Дубровин ранее занимал пост заместителя министра строительства Свердловской области и создал проект по поддержке культуры Сирии, одержав победу в конкурсе «Лидеры России». Также он трудился на посту руководителя свердловского управления заказчика капитального строительства ЦВО.

Кто станет новым главой МУП «Водоканал» пока неизвестно. До Дубровина предприятием руководили Евгений Буженинов, ему продержался на посту 11 месяцев и Александр Ковальчик, который сегодня трудится на посту первого вице-мэра Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU