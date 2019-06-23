2019-06-23T07:45:53+03:00
Общество

Свердловскую область на несколько дней накрыл смог

О неблагоприятных условиях погоды предупредили в уральские метеорологи
Лев ИСТОМИН
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В городе и окрестностях плохо рассеиваются вредные примесиВ городе и окрестностях плохо рассеиваются вредные примесиФото: Алексей БУЛАТОВ
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До вечера 25 июня Свердловскую область накрыл смог. О неблагоприятных погодных условиях проинформировали в Гидрометцентре.

- До 20 часов 25 июня на территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - отметили специалисты.

Завтра в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха составит до +25 градусов. Во вторник, 25 июня, в уральской столице будет солнечно и безветренно. Столбики термометров поднимутся до максимальной отметки в +23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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