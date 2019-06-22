В Екатеринбурге потушили пожар на складе лакокрасочных изделий
В Екатеринбурге пожарные справились с огнем во время тушения пожара на складе лакокрасочных изделий по улице Труда, 9. Площадь пожара составила 2200 квадратных метров, на месте работали больше 60 спасателей МЧС. С огнем боролись 3,5 часа.
Полковник пожарной службы Вячеслав Новиков рассказал, в чем заключалась главная сложность в борьбе с огнем.
Комментарий МЧС по итогам тушения пожара в Екатеринбурге.Видео: пресс-служба регионального МЧС
- Работали по рангу №3, также для тушения был привлечен пожарный поезд и пожарная лаборатория специализированной части для замеров ПДК (предельно-допустимая концентрация вредных примесей). ПДК не превышен, пострадавших и погибших на пожаре нет, - говорит Вячеслав Новиков. – Сложность пожара заключалась в низком давлении в водопроводных сетях, а также в большой пожарной загрузке.
Сейчас пожарный поезд уже отправлен в депо, также место ЧП покинула большая часть пожарных расчетов. Густой дым сильно напугал жителей города.
ИСТОЧНИК KP.RU