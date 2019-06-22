2019-06-22T17:40:03+03:00
Происшествия

Угрозы населению нет: в Екатеринбурге локализовали огонь на складе

От места ЧП отогнали пожарный поезд
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Огонь тушили снизу и сверху. Фото: пресс-служба регионального МЧСОгонь тушили снизу и сверху. Фото: пресс-служба регионального МЧС
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге больше 50 спасателей продолжают бороться с возгоранием на складе лакокрасочных изделий по адресу: улица Труда, 9. В настоящее время огонь спасателям удалось локализовать. В 19:07 было ликвидировано открытое горение. Сейчас идет разбор и проливка конструкций.

- Пожарно-спасательным подразделениям удалось остановить распространение огня на пожаре. В 18-37 местного времени пожар локализован на площади 2200 квадратных метров. Тушение пожара продолжается, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС.

Также специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС сделали замеры воздуха на предмет наличия в нем отравляющих веществ. Все показатели, по заверениям специалистов, сейчас в норме.

- Угрозы для населения и окружающей среды нет, - подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Спасатели провели замеры воздуха еще до ликвидации огня. Фото: пресс-служба регионального МЧС

Спасатели провели замеры воздуха еще до ликвидации огня. Фото: пресс-служба регионального МЧС

Пожар вспыхнул в субботу, 22 июня на стыке микрорайонов Сортировка и Заречный недалеко от железнодорожной станции «О.П. ВИЗ» и рынка «Таганский ряд». Жителей Екатеринбурга сильно напугал густой черный дым, который был виден не только из всех районов, но и из пригорода.

На место прибыли 19 пожарных расчетов, также на крайний путь железнодорожной ветки «Екатеринбург-Пермь» спасатели подогнали пожарный поезд с гидрантами, чтобы увеличить подачу воды.

Никто из людей не пострадал. Все 18 сотрудников, работавших в момент начала пожара в цехе, оперативно эвакуировались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге потушили пожар на складе лакокрасочных изделий
Заставила полиция: в Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» вернул пассажиру рюкзак и коньяк
«Тушат снизу и сверху»: МЧС наращивает группировку для тушения крупного пожара в Екатеринбурга
Появилось видео пожара на Сортировке в Екатеринбурге: цех полностью объят огнем
«Угрозы жилым домам нет»: спасатели продолжают бороться с сильным пожаром в промзоне Екатеринбурга
Наслаждения отменяются: Роскомнадзор призвал правильно освещать в СМИ День памяти и скорби
В Каменске-Уральском медики вступились за главврача
За два месяца на Урале разбились насмерть шесть мотоциклистов: причины
Избирком Екатеринбурга остался без опытного руководителя
На Урале банковские карты привяжут к голосу и внешности клиентов
Пожелал смелых экспериментов: губернатор поздравил Шахрина с круглой датой
В Свердловской области дефицит вакцин от бешенства
В Екатеринбурге новичок: ФК «Урал» купил у «Зенита» Панюкова
По Екатеринбургу в «День Москвича» промчатся десятки ретро-автомобилей
Мусульмане отреставрируют почти разрушенный особняк в центре Екатеринбурга
День памяти и скорби в Екатеринбурге -2019: программа мероприятий
Уральские ученые создали уникальный аппарат для выявления онкологии
Роман Ищенко: «Идеальный пациент – это человек, стремящийся к выздоровлению»
Мэрия Нижнего Тагила рассказала о выполнении наказов горожан