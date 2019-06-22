Угрозы населению нет: в Екатеринбурге локализовали огонь на складе

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-22T17:40:03+03:00

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В Екатеринбурге больше 50 спасателей продолжают бороться с возгоранием на складе лакокрасочных изделий по адресу: улица Труда, 9. В настоящее время огонь спасателям удалось локализовать. В 19:07 было ликвидировано открытое горение. Сейчас идет разбор и проливка конструкций.

- Пожарно-спасательным подразделениям удалось остановить распространение огня на пожаре. В 18-37 местного времени пожар локализован на площади 2200 квадратных метров. Тушение пожара продолжается, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС.

Также специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС сделали замеры воздуха на предмет наличия в нем отравляющих веществ. Все показатели, по заверениям специалистов, сейчас в норме.

- Угрозы для населения и окружающей среды нет, - подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Спасатели провели замеры воздуха еще до ликвидации огня. Фото: пресс-служба регионального МЧС

Пожар вспыхнул в субботу, 22 июня на стыке микрорайонов Сортировка и Заречный недалеко от железнодорожной станции «О.П. ВИЗ» и рынка «Таганский ряд». Жителей Екатеринбурга сильно напугал густой черный дым, который был виден не только из всех районов, но и из пригорода.

На место прибыли 19 пожарных расчетов, также на крайний путь железнодорожной ветки «Екатеринбург-Пермь» спасатели подогнали пожарный поезд с гидрантами, чтобы увеличить подачу воды.

Никто из людей не пострадал. Все 18 сотрудников, работавших в момент начала пожара в цехе, оперативно эвакуировались.

ИСТОЧНИК KP.RU