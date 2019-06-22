2019-06-22T17:20:02+03:00
Общество

Заставила полиция: в Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» вернул пассажиру рюкзак и коньяк

Участники конфликта пошли на мировую
Лев ИСТОМИН
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Водитель сервиса украл чужой рюкзак. Фото: архив КПВодитель сервиса украл чужой рюкзак. Фото: архив КП
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В Екатеринбурге мирным образом разрешился конфликт пассажира «Яндекс.Такси» Андрея Трусова и водителя такси Джафарова Байрам Салман Оглы.

Сегодня в первой половине дня молодой человек вызвал машину, которая отвезла его по нужному адресу. Правда, наличных денег при себе у Андрея не оказалось. Водитель сообщил, что нет денег и на карте.

Пока пассажир ходил домой для того, чтобы оплатить услугу с компьютера, водитель уехал вместе с его рюкзаком, в котором были личные вещи и бутылка коньяка.

Позже водителю звонила мать Андрея, так как у него был разряжен телефон. Однако с ней общаться Байрам Салман Оглы отказался, сказав лишь, что ничего не брал.

Андрей Трусов решил не подавать заявление в полицию. Фото: страница героя публикации в Facebook

Андрей Трусов решил не подавать заявление в полицию. Фото: страница героя публикации в Facebook

- Я еду в полицию, буду писать заявление. Не хотел я этого делать сразу, но вынужден, так как водитель со мной так и не связался. Позже со мной связался сотрудник “Яндекс.Такси”, но не понятно, поможет он мне или нет, - сказал Трусов и отправился в ОП №13.

- В отделение номер 13 обратился гражданин, который сообщил, что водитель такси похитил его вещи и деньги. Участковый уполномоченный полиции связался с водителем по телефону и предложил добровольно вернуть вышеперечисленное владельцу, что и было сделано через некоторое время в присутствии полицейских. При этом пассажир от подачи заявления отказался, сообщив, что претензий ни к кому не имеет, - рассказали в Отделении по связям со СМИ РФ по Екатеринбургу.

До сих пор на ситуацию никак не отреагировали представители сервиса «Яндекс.Такси», к которому у горожан претензии появляются с завидной регулярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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