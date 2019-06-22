Заставила полиция: в Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» вернул пассажиру рюкзак и коньяк
В Екатеринбурге мирным образом разрешился конфликт пассажира «Яндекс.Такси» Андрея Трусова и водителя такси Джафарова Байрам Салман Оглы.
Сегодня в первой половине дня молодой человек вызвал машину, которая отвезла его по нужному адресу. Правда, наличных денег при себе у Андрея не оказалось. Водитель сообщил, что нет денег и на карте.
Пока пассажир ходил домой для того, чтобы оплатить услугу с компьютера, водитель уехал вместе с его рюкзаком, в котором были личные вещи и бутылка коньяка.
Позже водителю звонила мать Андрея, так как у него был разряжен телефон. Однако с ней общаться Байрам Салман Оглы отказался, сказав лишь, что ничего не брал.
Андрей Трусов решил не подавать заявление в полицию. Фото: страница героя публикации в Facebook
- Я еду в полицию, буду писать заявление. Не хотел я этого делать сразу, но вынужден, так как водитель со мной так и не связался. Позже со мной связался сотрудник “Яндекс.Такси”, но не понятно, поможет он мне или нет, - сказал Трусов и отправился в ОП №13.
- В отделение номер 13 обратился гражданин, который сообщил, что водитель такси похитил его вещи и деньги. Участковый уполномоченный полиции связался с водителем по телефону и предложил добровольно вернуть вышеперечисленное владельцу, что и было сделано через некоторое время в присутствии полицейских. При этом пассажир от подачи заявления отказался, сообщив, что претензий ни к кому не имеет, - рассказали в Отделении по связям со СМИ РФ по Екатеринбургу.
До сих пор на ситуацию никак не отреагировали представители сервиса «Яндекс.Такси», к которому у горожан претензии появляются с завидной регулярностью.
ИСТОЧНИК KP.RU