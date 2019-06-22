2019-06-22T17:03:36+03:00
Происшествия

«Тушат снизу и сверху»: МЧС наращивает группировку для тушения крупного пожара в Екатеринбурга

Площадь возгорания резко увеличилась
Лев ИСТОМИН
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Огонь тушат с земли и с воздуха. Фото: пресс-служба МЧСОгонь тушат с земли и с воздуха. Фото: пресс-служба МЧС
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В Екатеринбурге спасатели продолжают борьбу с огнем, который в 16:30 охватил цех лакокрасочных изделий по адресу: улица Труда, 9.

Площадь пожара за последний час увеличилась до 2200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Буквально несколько минут назад огонь перекинулся на соседнее складское помещение.

На место ЧП пригнали спецтехнику. Фото: пресс-служба МЧС

На место ЧП пригнали спецтехнику. Фото: пресс-служба МЧС

- Большая горючая загрузка способствовала распространению с горящего производственного здания на примыкающее складское помещение. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение конструкций цеха лакокрасочных материалов. По оперативной информации площадь пожара увеличилась до 2200 квадратных метров. Тушение осуществляется как с земли, так и сверху, с пожарных автолестниц и коленчатых подъёмников. В тушении пожара задействован пожарный поезд для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ. Всего в тушении пожара задействованы 20 единиц спецтехники, более 60 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар тушат больше 60 спасателей. Фото: пресс-служба МЧС

Пожар тушат больше 60 спасателей. Фото: пресс-служба МЧС

В настоящий момент спасатели прилагают все усилия для борьбы с огнем.

Отметим, что дым от возгорания виден из всех районов города. Склад находится между железнодорожной веткой, рынком «Таганский ряд» и Верх-Исетским прудом в промзоне. Неподалеку расположены дачные сады. В пресс-службе МЧС сообщили, что угрозы возгорания жилых домов нет. Также по предварительной версии никто не пострадал.

Для дополнительной подачи воды на к месту ЧП пригнали пожарный поезд. Фото: пресс-служба МЧС

Для дополнительной подачи воды на к месту ЧП пригнали пожарный поезд. Фото: пресс-служба МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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