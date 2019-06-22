2019-06-22T16:57:43+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара на Сортировке в Екатеринбурге: цех полностью объят огнем

На месте ЧП работают больше 50 пожарных
Лев ИСТОМИН
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Объект полностью охвачен огнем. Фото: скрин с видеоОбъект полностью охвачен огнем. Фото: скрин с видео
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В Екатеринбурге 54 пожарных продолжают бороться с сильным возгоранием в цехе лакокрасочных изделий. Здесь в 16:30 вспыхнул и стал стремительно распространяться огонь. Сейчас площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров. Все сотрудники предприятия (18 человек) эвакуированы.

К месту ЧП по железнодорожной ветке «Екатеринбург-Пермь» подогнали пожарный поезд с гидрантами, чтобы обеспечить дополнительную подачу воды.

Пресс-группа службы спасения «Сова» запечатлела кадры с места пожара, борьба с которым продолжается прямо сейчас.

Сильный пожар на Сотрировке в Екатеринбурге.Видео: пресс-служба СП "СОВА"

- По адресу улица Труда, 9 горит склад-ангар лакокрасочных изделий. Он полностью объят огнем. Горение очень интенсивное. Был привлечен пожарный поезд, - сообщили в пресс-службе СП "Сова".

Отметим, что дым от возгорания виден из всех районов города. Склад находится между железнодорожной веткой, рынком «Таганский ряд» и Верх-Исетским прудом в промзоне. Неподалеку расположены дачные сады. В пресс-службе МЧС сообщили, что угрозы возгорания жилых домов нет. Также по предварительной версии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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