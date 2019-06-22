2019-06-22T16:23:02+03:00
Происшествия

«Угрозы жилым домам нет»: спасатели продолжают бороться с сильным пожаром в промзоне Екатеринбурга

Площадь возгорания сейчас составляет 1,5 тысячи квадратных метров
Лев ИСТОМИН
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Вид на пожар со стороны ТРЦ "Карнавал"Вид на пожар со стороны ТРЦ "Карнавал"Фото: Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге в 16-30 22 июня на Сортировке на улице Труда загорелся большой цех по производству лакокрасочных изделий. 18 сотрудников успели самостоятельно эвакуироваться.

Уже через несколько минут дым от зарева был виден по всему Екатеринбургу и даже за городом. Из-за высокой температуры в цехе стали взрываться баллоны с газом. Сейчас площадь возгорания превысила 1,5 тысячи квадратных метров.

На месте работает 54 спасателя МЧС. Фото: пресс-служба регионального МЧС

На месте работает 54 спасателя МЧС. Фото: пресс-служба регионального МЧС

Для помощи спасателям в тушении огня рядом со станцией «Екатеринбург-Сортировочный» пригнали пожарный поезд, после чего к месту ЧП проложили гидранты для подачи воды. На месте работают 19 единиц техники и 54 человека личного состава.

- Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по локализации огня, угрозы жилым дома нет, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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