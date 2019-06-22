За два месяца на Урале разбились насмерть шесть мотоциклистов: причины

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-22T10:27:26+03:00

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Тревожную статистику озвучили свердловские полицейские: с мая этого года, когда стартовал очередной сезон для мотоциклистов, в регионе произошло 57 ДТП с участием байкеров. По сведениям дорожной полиции, 56 человек постарадали в авариях, еще 6 - погибли.

- Большая часть аварий произошла по вине мотоциклистов, которые допускали различные нарушения. Среди них - выезд на встречную полосу, несоответствие скорости конкретным условиям, неподчинение сигналам регулирования и нарушение правил обгона, - приводит слова стражей порядка издание “Наша Газета”.

Мотопатрули за два месяца выявили около двухсот нарушений правил дорожного движения. Нередко байкеры садятся за руль в нетрезвом состоянии, нарушают правила расположения на проезжей части и не реагируют на призывы полицейских остановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU