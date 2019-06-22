На Урале банковские карты привяжут к голосу и внешности клиентов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-22T09:56:32+03:00

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В Свердловской области в скором времени будет введена система удаленной идентификации. По мнению Банка России, который выступил в роли разработчика Единой биометрической системы, новая система упростит дистанционное взаимодействие с банками.

В базу данных Единой биометрической системы загрузят образцы голосов клиентов, а также их изображения. Подобная система защиты пользовательских данных сможет обеспечить максимальную защищенность финансов.

На резонный вопрос о том, возможно ли обойти биометрический алгоритм с помощью грима, синтезатора голоса или, например, близнеца, Банк России дал отрицательный ответ: система очень чутко улавливает и фиксирует все колебания голоса и четко замеряет размеры и формы черт лица регистрируемого пользователя, благодаря чему недоброжелатели не смогут получить доступ к клиентским финансам.

- Реального человека в отделении банка обмануть проще, чем эту систему, – сказал Дмитрий Дубынин, начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России.

Сможет ли смена образа или хрипотца клиента отобрать у него доступ к управлению собственными финансовыми средствами? На этот вопрос сотрудники Банка России ответили, что система сможет идентифицировать человека с севшим голосом, при перекрашивании волос, а также бритье или отпускании бороды, однако, при серьезных деформациях лица или голоса, например сопряженными с травмами клиента, система может не признать пользователя.

Несмотря на твердые намерения интегрировать ЕБС в работу российских банков, более классические методы идентификации пользователя не будут отменены еще долгое время.

Информация о клиенте, основанная на документах, удостоверяющих личность, и биомерический «след» пользоваетеля находятся в разных базах данных, никак не сопоставимых между собой. Это и наличие надежной защиты от взлома с помощью современных российских криптографических средств, должно не позволить потенциальным хакерам завладеть данными о финансах россиян.

Среди заявленных услуг есть: удаленное открытие вкладов, получение кредитов и перевод денег. Все эти и планирующиеся операции можно будет производить удаленно. Предполагается, что в дальнейшем список услуг будет расширен.

- Для того, чтобы получить финансовые услуги дистанционно, необходимо пройти первичную идентификацию в банке. Там гражданина зарегистрируют в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой биометрической системе. После этого гражданин может просто подтвердить свои биометрические данные и получить необходимую услугу из дома, даже не приходя в банк - сказал Дмитрий Дубынин.

При успешном внедрении этой системы в банковскую отрасль, она может быть интегрирована и в другие сферы социальной и экономической жизни россиян. Для внедрения ЕБС, по словам сотрудников Банка России, остается только внести соответствующие изменения в законодательство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU