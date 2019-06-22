Пожелал смелых экспериментов: губернатор поздравил Шахрина с круглой датой

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-22T08:58:49+03:00

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Настоящий народный музыкант, заслуженный рокер Владимир Шахрин, который за время своей карьеры не перебрался в столицу, а остался жить в родном Екатеринбурге, 22 июня отмечает 60-летие.

Накануне круглой даты лидер группы «Чайф» рассказал «Комсомолке», что не чувствует приближение старости и ему в этом возрасте очень комфортно.

С юбилеем музыканта поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отправив ему телеграмму. Глава региона отметил, что Шахрин остается легендой уральского рока, а его коллектив - брендом региона.

- Ваша музыка вне времени и пространства. Ваши песни никогда не теряют своей актуальности, они близки и понятны аудитории. Поэтому их слушают представители самых разных поколений, - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Также Евгений Куйвашев пожелал Владимиру Шахрину крепкого уральского здоровья и смелых музыкальных экспериментов.

ИСТОЧНИК KP.RU