2019-06-22T08:40:57+03:00
На здоровье

В Свердловской области дефицит вакцин от бешенства

На проблему обратили внимание в Нижнем Тагиле
Лев ИСТОМИН
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Фото: Эдуард НелепкоФото: Эдуард Нелепко
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В Свердловской области в настоящее время не хватает вакцин от бешенства. На эту проблему обратил внимание зам главы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров.

По словам чиновника, вопрос о недостатке антирабической вакцины в учреждениях здравоохранения необходимо поднять на уровне всей области.

- Это действительно большая проблема, потому что по области зафиксировано 12 тысяч случаев покусов свердловчан. За 5 лет нам удалось снизить уровень заражение бешенством со 104 до 9 случаев в год, - говорит глава свердловского Департамента ветеринарии Евгений Трушкин.

Этого показателя удалось достичь за счет 600 тысяч доз профилактической вакцины для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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