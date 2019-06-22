В Екатеринбурге новичок: ФК «Урал» купил у «Зенита» Панюкова

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-22T08:20:43+03:00

Прошлый сезон форвард играл за уральский клуб на условиях аренды

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Форвард Андрей Панюков стал полноправным игроком екатеринбургского футбольного клуба «Урал».

Весь прошлый сезон 24-летний питерский игрок сражался за «шмелей» на правах аренды. Теперь «Урал» выкупил футболиста у «Зенита», сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.

В завершившемся сезоне форвард забил шесть мячей в 22 играх российской Премьер-лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU