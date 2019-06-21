Мусульмане отреставрируют почти разрушенный особняк в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-21T19:18:22+03:00

Несмотря на состояние, здание до сих пор имеет историческую ценность

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Регионально духовное управление мусульман Свердловской области планирует восстановить особняк Ф.Л. Миллера по адресу Шейнкмана, 18. Ранее стало известно, что к 2021 году в здании откроют центр исламской культуры. По заказу организации в здании уже провели историко-культурную экспертизу.

– Дом построен в 1845-1855 годах. Автор проекта неизвестен. Здание является образцом городского особняка Екатеринбурга середины 19 века. Это один из последних объектов, выполненных в стиле позднего классицизма, – сообщается в документации, опубликованной на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия области. – Сегодня здание находится в аварийном состоянии и частично превратилось в руины.

Отметим, что в 2017 году Управление обратилось в Арбитражный суд региона с иском об изъятии здания у общины из-за состояния особняка.

Тем не менее, многие сохранившиеся элементы особняка имеют историческую ценность. По плану, здание сначала пройдет консервацию, из него вывезут мусор, а также закроют свободный доступ внутрь.

Помимо реставрации, внутри дома проведут перепланировку: появятся вестибюль, пост охраны, гардероб, санузлы, административные помещения и новая внутренняя лестница. Стоимость работ не указана, однако в апреле сообщалось, что на восстановление особняка и оснащение центра потребуется 25 миллионов рублей.

В 1920 годы в доме уже размещалась местная община – там работал центр «Мусульманский очаг Урала». С середины 1930 годов в нем располагались жилые квартиры, а в 1991 году здание передали молодежному ансамблю «Театрон».

ИСТОЧНИК KP.RU