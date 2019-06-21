Роман Ищенко: «Идеальный пациент – это человек, стремящийся к выздоровлению»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-21T18:17:00+03:00

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Не секрет, что эффективное лечение – это совместный труд врача и пациента. Какими же качествами должен обладать человек, чтобы помочь самому себе в исцелении? Об этом рассказывает Роман Ищенко, онколог, доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного врача по хирургической помощи Научного-клинического центра ФМБА России.

Пациент должен понимать, что болезнь не является наказанием за нездоровый образ жизни, вредные привычки и плохую наследственность. Чтобы процесс выздоровления проходил наиболее успешно, больному нужно постоянно взаимодействовать с врачом: ведь лечение ни в коем случае не может быть организован по принципу: «Я пришел, теперь вы меня лечите, а я оценю». Идеальный пациент – это прежде всего человек, стремящийся к выздоровлению.

Адекватный пациент понимает, что результат лечения не может быть получен сразу или в конкретный запланированный срок, но это вовсе не означает бесконечное ожидание – скорее, напротив, понимание индивидуальности каждого организма. Персонификация (индивидуальные особенности) течения болезни в большинстве случаев приводит к необходимости ведения дневников больными или фиксации индивидуальных параметров, поэтому пациент должен быть готов педантично записывать данные для объективизации результатов лечения.

Идеальный пациент, как правило, много читает, интересуется своим заболеванием: и это очень важно, так как незнание процессов усугубляет хронический стресс во время болезни. Нужно подчеркнуть, что больной, который доверяет врачу, всегда получает гораздо больше положительных эмоций, так как успех и неудачи пациент и врач переживаются вместе. Это не просто слова: опытный врач знает об особенностях заболевания и перспективах выздоровления гораздо больше соседей по палате «у которых такое уже было...», родственников, получивших обрывки сведений на просторах интернета и др. Врач переживает за пациента не меньше его близких, скрывая свои эмоции.

Идеальный пациент это, прежде всего, человек, способный сопереживать близким и родным, тот кто понимает, что агрессия и запугивание ни к чему хорошему не приведут. Пациент, доказывающий сам себе право на жизнь, как физически, так и эмоционально. Идеальный пациент понимает и принимает необходимость перемен в образе жизни, порой радикальных: ему необходимо научиться жить со своей болезнью.

И наконец. Я убежден, что хороший пациент должен уважать труд персонала (от санитарки, до главного врача), он вряд ли будет заниматься «мелкими пакостями» в виде выяснений отношений, задавая бесконечные вопросы о том, что кому должен и кто какую клятву давал. Идеальный пациент, это прежде всего человек, достойно относящийся к себе, окружающим и к болезни.

Справочно: Роман Викторович Ищенко – хирург, онколог. Специализация: злокачественные опухоли органов брюшной полости, легких, трахеи и плевры, кардиоонкология (лечение злокачественных опухолей у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями).

Консультирует пациентов в ФНКЦ ФМБА России (Москва). Записаться на очный прием можно на сайте социального проекта «Здоров Я» или по телефону +7(495)971-71-72.

ИСТОЧНИК KP.RU