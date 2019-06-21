Мэрия Нижнего Тагила рассказала о выполнении наказов горожан

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-21T18:02:54+03:00

На это были потрачены семь «депутатских миллионов»

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Мэрия Нижнего Тагила рассказала депутатам Гордумы о том, как чиновники исполнили наказы избирателей в 2019 году. На начало лета показатель расходования целевых средств составил 26%.

Сегодня в работе у городской администрации находится мероприятий, на которые в общей сложности будет потрачено почти 28 миллионов рублей, пишет портал TagilCity.ru.

За первые пять месяцев 2019 года на исполнение наказов было потрачено 7 миллионов 310 тысяч рублей. Большая их часть было вложена в ремонт детских садов Нижнего Тагила.

Отметим, что все депутатские наказы, сформированные на основе запросов жителей города, финансируются из муниципального бюджета и исполняются мэрией. Чаще всего деньги идут на ремонт образовательных учреждений, ремонт дорог общего пользования и другие расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU