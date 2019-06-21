«Нынешняя система рождает двоевластие»: в Заксобрание внесли проект о возвращении Екатеринбургу прямых выборов мэра

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-21T17:55:51+03:00

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер внес на рассмотрение проект, предусматривающие возвращение Екатеринбургу прямых выборов мэра. Их отменили весной 2018 года, чтобы сплотить думу и городских чиновников, однако, по его мнению, инициатива привела лишь к конфликту сторон.

– Нынешняя система, при которой гордума выбирает мэра, рождает двоевластие: некоторые депутаты считают, что имеют равные права с главой города, – пояснил Вегнер «КП-Екатеринбург». – Но они не могут быть равными. Во-первых, есть разные ветви власти – исполнительная и законодательная, и их представители не могут иметь равные функции. Во-вторых, кто несет реальную ответственность? Например, депутаты выбрали бюджет, но отвечает за все, что происходит в городе – мэр. Так давайте дадим ему прерогативу.

Вегнер также добавил, что Екатеринбург – не единственный город, где конфликтуют глава и гордума. Он напомнил про Белоярский район, «где депутаты более года не могли назначить председателя думы, а после полгода согласовывали бюджет муниципальному предприятию по уборке», а также Заречный и Артемовский ГО.

– В результате они получили недовольство жителей существующей властью, – заключил Вегнер. – Законопроект рассмотрят только осенью. Я думаю, если общество проявит такую же заинтересованность, как во время протестов в сквере, депутаты обязательно прислушаются к их мнению.

Напомним, 25 сентября 2018 года гордума единогласно выбрала Александра Высокинского главой Екатеринбурга. В конце мая он должен был отчитаться перед депутатами о проделанной работе, однако заседание не состоялось. В гордуме заявили, что его отменили по просьбе администрации города, однако в мэрии эту информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU